En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,14 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 4,02 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,90 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077182 4,14 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,103827 4,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057594 3,90 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019094 3,90 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025557 3,87 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109827 3,86 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071453 3,82 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,117660 3,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018323 3,80 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018995 3,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

