En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 1,23 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,20 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,302861 1,33 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051686 1,23 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102842 1,20 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,433758 0,98 Finans Portföy Altın BYF 16,956724 0,94 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,332926 0,85 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,680089 0,79 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 435,558270 0,76 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020147 0,76 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,339685 0,74(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

