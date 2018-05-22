En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "İş Portföy Üç. Değişken Fon", yüzde 2,64 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,013996 3,08 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028906 2,64 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 54,309132 2,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051072 2,49 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043594 2,47 Finans Portföy Gümüş BYF 16,168375 2,35 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 445,707433 2,33 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064728 2,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019260 2,26 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014923 2,25(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

