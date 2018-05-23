En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,45 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,625836 2,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104731 2,23 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052635 2,18 Finans Portföy Gümüş BYF 16,505251 2,08 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,077934 1,90 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019319 1,86 Finans Portföy Altın BYF 17,578698 1,65 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065339 1,65 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020202 1,60 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,574877 1,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

