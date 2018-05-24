En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,86 ile "Ak Portföy Altın Fon", yüzde 6,77 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 6,58 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Altın Fonu 0,048205 6,86 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030920 6,77 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 58,160047 6,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028284 6,30 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,055135 6,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,504792 6,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029740 6,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,050542 6,11 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,536146 6,11 HSBC Portföy Altın Fonu 1,826972 6,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

