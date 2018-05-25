En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,52 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,36 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029166 1,93 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039553 1,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403183 1,36 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,061575 1,33 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030424 1,10 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171092 1,09 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,051390 0,97 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 107,692979 0,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,869840 0,79 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,607742 0,72(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

