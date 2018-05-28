En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)", yüzde 2,70 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,63 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019341 2,76 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043222 2,70 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114752 2,63 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020252 2,57 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489595 2,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,078466 2,45 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,434048 2,42 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,706669 2,38 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,353108 2,37 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082298 2,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

