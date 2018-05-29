En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,26 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,24 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,00 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,567956 5,26 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119622 4,24 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043885 4,00 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044888 3,81 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,450564 3,81 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,912903 3,79 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044831 3,72 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030579 3,51 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023466 3,49 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,134610 3,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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