En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,13 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029818 1,64 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029721 1,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174135 0,99 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031835 0,97 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046809 0,91 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,372403 0,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054002 0,85 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,062293 0,80 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040227 0,80 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035108 0,79(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı
Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor
Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum