En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,13 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029818 1,64 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029721 1,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174135 0,99 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031835 0,97 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046809 0,91 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,372403 0,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054002 0,85 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,062293 0,80 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040227 0,80 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035108 0,79(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

