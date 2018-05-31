En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,80 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" ve yüzde 0,76 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102181 1,08 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014417 0,80 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040534 0,76 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029931 0,71 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053460 0,68 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045227 0,58 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410980 0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,175068 0,54 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015759 0,49 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,039048 0,47(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

