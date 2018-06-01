En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Meksa Portföy İki. Değ. Fon", yüzde 3,30 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,11 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053493 4,09 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044194 3,30 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498803 3,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042939 2,84 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028686 2,50 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891428 2,48 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,450340 2,38 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,081561 2,33 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,352627 2,33 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,258873 2,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

