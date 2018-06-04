En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,30 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon", yüzde 4,23 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,82 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,634081 4,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029911 4,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051610 3,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036569 3,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064373 3,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,887656 3,48 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020830 3,44 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023295 3,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043934 2,75 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,525892 2,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

