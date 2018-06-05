En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,01 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023763 2,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030451 1,81 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,647555 1,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031565 1,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052440 1,61 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,917297 1,57 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064622 1,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037102 1,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021118 1,38 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065221 1,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

