En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,47 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,32 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,31 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 16,233314 0,47 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,563732 0,32 Finans Portföy Altın BYF 17,428529 0,31 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,396274 0,25 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 446,836857 0,24 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029574 0,22 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022894 0,20 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,370386 0,18 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,397363 0,16 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,958459 0,15(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

