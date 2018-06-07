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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,25 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F", yüzde 1,23 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021126 1,25 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023864 1,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030645 1,02 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020895 0,93 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,363162 0,89 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,021473 0,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037111 0,83 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052709 0,83 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065364 0,80 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 58,115470 0,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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