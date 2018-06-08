En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,79 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,67 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,534936 2,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097706 2,79 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049116 2,67 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,581686 2,59 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,873381 2,43 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057721 2,41 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,123071 2,37 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092207 2,37 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,679318 2,33 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060623 2,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

