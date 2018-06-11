En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,61 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104388 0,87 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 172,261859 0,64 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 435,650520 0,61 Finans Portföy Altın BYF 17,038591 0,54 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,091574 0,50 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038989 0,38 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028626 0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168553 0,29 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030922 0,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,396880 0,25(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

