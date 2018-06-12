En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 1,54 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,096300 1,73 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018524 1,71 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,029450 1,54 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019527 1,43 Finans Portföy Gümüş BYF 16,273833 1,29 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,441056 1,25 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,490611 1,11 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036472 1,01 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062332 1,01 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 32,951030 0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

