En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,46 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064221 1,57 Finans Portföy Gümüş BYF 16,511446 1,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052281 1,39 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030244 1,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,453777 1,22 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 442,626410 1,19 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023445 1,15 Finans Portföy Altın BYF 17,321017 1,08 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,095192 1,05 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043865 0,94(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

