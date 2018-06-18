En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,23 ile "Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 1,19 ile "İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,875781 1,50 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,845772 1,23 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,015290 1,19 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 48,169375 1,13 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,552184 1,08 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 32,268960 1,06 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,088295 1,06 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,377621 1,04 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049970 1,04 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,016978 1,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

