En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,01 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" ve yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 459,365469 2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 60,027578 1,80 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014793 1,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045585 1,43 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031944 1,29 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,563812 1,28 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053990 1,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031317 1,19 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016917 1,14 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046798 1,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

