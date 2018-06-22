En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866360 1,33 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020571 1,24 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,308349 1,11 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017520 1,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038678 1,09 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,117104 1,00 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031411 0,94 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209333 0,89 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,472981 0,87 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,641910 0,87(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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