En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,40 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon", yüzde 1,35 ile "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" ve yüzde 1,26 ile "İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,339684 2,40 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118686 1,35 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,497546 1,26 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,040621 1,25 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035035 1,22 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019777 1,19 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018691 1,19 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 247,437982 1,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164610 1,15 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094474 1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

