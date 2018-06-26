En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,99 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,166291 1,02 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038486 1,02 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027883 0,99 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,390299 0,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,916280 0,85 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059990 0,73 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555774 0,54 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,176836 0,50 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013890 0,40 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,012860 0,35(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

