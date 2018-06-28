En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,53 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,12 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 3 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,437112 3,53 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 13,981254 3,12 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047444 3,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094043 3,00 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040455 2,95 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105774 2,89 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041010 2,63 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018486 2,60 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,249956 2,58 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,242393 2,43(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

