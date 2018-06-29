En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,44 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,43 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041096 1,58 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457822 1,44 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027714 1,43 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045163 1,39 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028849 1,31 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035078 1,24 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059986 1,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,165359 1,19 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,803228 1,19 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388402 1,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

