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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,33 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,33 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,65 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,13 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042465 3,33 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,136785 1,65 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,474347 1,13 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,971539 1,09 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018856 1,09 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107287 1,04 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035441 1,03 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039600 1,01 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,127075 0,98 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022213 0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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