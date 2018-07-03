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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon", yüzde 2 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,086945 2,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051651 2,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029403 1,63 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,539300 1,42 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038791 1,41 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029416 1,41 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,593227 1,40 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,567056 1,37 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046184 1,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,599356 1,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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