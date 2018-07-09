En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,58 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,55 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027080 0,70 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,234649 0,58 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161459 0,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381362 0,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549378 0,46 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174362 0,46 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037501 0,45 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059001 0,43 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013729 0,37 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015891 0,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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