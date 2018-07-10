En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,86 ile "Yapı Kredi Port. Karma Fon" ve "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042964 0,97 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,411137 0,86 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,535156 0,86 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,325814 0,82 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,988567 0,78 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027283 0,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095953 0,73 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,412932 0,73 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,297644 0,70 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048588 0,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

