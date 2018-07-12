En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,84 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,83 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 466,443638 2,23 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,151768 1,84 Finans Portföy Altın BYF 17,544396 1,83 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,853426 1,12 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028034 1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,047876 1,01 HSBC Portföy Altın Fonu 1,730759 1,01 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047635 1,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016724 1,00 Ak Portföy Altın Fonu 0,045681 1,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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