En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,76 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,966324 3,37 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031581 2,82 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020693 2,76 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055391 2,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023462 2,53 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066600 2,01 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031854 1,97 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,968837 1,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046313 1,92 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037728 1,73(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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