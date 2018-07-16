En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon" ve "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,00 ile "Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054927 1,06 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,320460 1,06 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,047567 1,00 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117855 0,99 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020611 0,98 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,718081 0,94 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,552564 0,87 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027275 0,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,881189 0,83 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118441 0,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

