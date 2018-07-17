En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,71 ile "Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,56 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041449 2,23 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,188097 0,71 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,686152 0,56 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026319 0,46 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015789 0,46 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013167 0,46 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014479 0,45 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,229285 0,44 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,351088 0,44 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027677 0,41(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

