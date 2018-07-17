En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,71 ile "Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,56 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041449 2,23 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,188097 0,71 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,686152 0,56 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026319 0,46 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015789 0,46 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013167 0,46 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014479 0,45 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,229285 0,44 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,351088 0,44 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027677 0,41(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
İSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip
Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum