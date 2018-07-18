En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,83 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,07 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,03 ile "Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 4,83 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028528 3,07 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,235391 3,03 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042682 3,02 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344633 2,99 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817214 2,69 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,369490 2,66 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,899604 2,63 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040371 2,60 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,191309 2,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum