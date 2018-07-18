En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,83 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,07 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,03 ile "Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 4,83 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028528 3,07 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,235391 3,03 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042682 3,02 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344633 2,99 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817214 2,69 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,369490 2,66 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,899604 2,63 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040371 2,60 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,191309 2,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

