En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,68 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,24 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033275 3,68 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026891 2,24 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160426 2,02 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,380410 1,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037695 1,67 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100503 1,41 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059072 1,40 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546353 1,24 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173170 1,23 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017724 1,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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