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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,37 ile "Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,18 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,235097 1,37 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031488 1,25 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017933 1,18 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018645 1,16 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,803903 1,15 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,055478 1,13 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,048099 1,08 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035470 1,07 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,907726 1,04 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,483986 1,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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