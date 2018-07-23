En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,99 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,974880 2,17 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082117 2,09 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040945 1,99 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043836 1,79 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,175793 1,72 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,318047 1,57 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,390355 1,55 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,379899 1,55 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028493 1,48 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041177 1,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

