En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,78 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,343378 3,08 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042143 2,93 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084398 2,78 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,405368 2,69 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104485 2,21 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,200606 2,11 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,387807 2,08 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044726 2,03 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027247 1,83 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029003 1,79(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.

