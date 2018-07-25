En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,01 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,11 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,07 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 16,240427 4,01 Finans Portföy Altın BYF 17,510656 3,11 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,819330 3,07 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 473,335352 2,88 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020685 1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023733 1,81 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012819 1,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,975330 1,36 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037460 1,19 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014473 1,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

