En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,74 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158982 0,75 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026551 0,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037451 0,73 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172396 0,62 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035731 0,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376666 0,55 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044776 0,50 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029878 0,45 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031329 0,43 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,811036 0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

