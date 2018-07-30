En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)", yüzde 1,17 ile "Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu" ve "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018311 1,38 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018954 1,17 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,972467 1,17 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024288 1,17 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,248647 1,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020735 1,13 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,411996 0,99 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,913838 0,98 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,695823 0,97 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021183 0,96(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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