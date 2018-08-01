En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,40 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,32 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,396701 1,57 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 38,046550 1,40 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,484575 1,32 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,874984 1,25 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085212 1,18 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,224863 1,12 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,023691 1,10 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,136698 1,09 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,090700 1,09 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 49,336030 1,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

