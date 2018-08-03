En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, 4,77 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 3,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,947445 4,77 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032616 3,90 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048283 3,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057260 3,23 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 491,687679 3,07 Finans Portföy Gümüş BYF 16,669166 2,92 Finans Portföy Altın BYF 17,979213 2,87 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015224 2,84 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 181,529996 2,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020421 2,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

