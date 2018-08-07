En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,75 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 503,069368 2,30 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029425 1,75 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058652 1,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,279857 1,74 İş Portföy Altın Fonu 0,022963 1,67 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014601 1,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028073 1,67 Ak Portföy Altın Fonu 0,047837 1,67 HSBC Portföy Altın Fonu 1,812879 1,66 TEB Portföy Altın Fonu 0,050136 1,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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