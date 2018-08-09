En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)", yüzde 1,89 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,72 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039549 2,69 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025436 1,89 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045006 1,72 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035746 1,61 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061716 1,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,945510 1,53 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,807389 1,49 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017684 1,37 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018747 1,37 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034533 1,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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