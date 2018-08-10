En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,44 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,39 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,87 ile "Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074608 2,44 HSBC Portföy Altın Fonu 1,903713 2,39 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948689 1,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,384891 1,44 HSBC Portföy Değ. Fon 69,941211 1,07 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275415 0,71 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,485544 0,62 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328677 0,52 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,182511 0,51 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,900665 0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

