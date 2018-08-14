En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 16,22 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 15,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fon" ve yüzde 15,57 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02921116,22Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,04431915,71TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,80972115,57Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,06658415,48Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu84,92029015,44Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,03924515,07Ak Portföy Altın Fonu0,06337515,05İş Portföy Altın Fonu0,03040015,02Deniz Port. Altın Fonu0,03425915,01Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,05203714,99(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

