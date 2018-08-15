En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,71 ile "TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon", yüzde 3,48 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,36 ile "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032506 4,71 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,242250 3,48 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028232 3,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040854 3,18 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,087865 2,84 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111438 2,65 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034755 2,61 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,555945 2,21 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036561 2,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072077 2,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

