En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,87 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,49 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,956236 2,29 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017646 0,87 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023657 0,49 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,012842 0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,142755 0,21 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015551 0,19 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,020048 0,18 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,510314 0,17 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,415944 0,16 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014721 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü
Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Dolar ne kadar? 16 Ağustos dolar yorumları
Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum