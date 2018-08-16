En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,87 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,49 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,956236 2,29 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017646 0,87 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023657 0,49 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,012842 0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,142755 0,21 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015551 0,19 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,020048 0,18 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,510314 0,17 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,415944 0,16 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014721 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

